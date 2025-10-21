ФСБ показала кадры задержания передавшего ВСУ данные о военных объектах в Москве

На мужчину завели дело о госизмене

ТАСС, 21 октября. ФСБ опубликовала видео задержания россиянина, передавшего украинской стороне данные о дислокации средств ПВО и объектов Министерства обороны России на территории Московской области и Краснодарского края.

На кадрах виден момент задержания злоумышленника и допрос. Мужчина признал вину.

Следственный отдел УФСБ России по Москве и Московской области завел уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.