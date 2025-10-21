AFP: китаянку заключили под стражу за кражу золота из музея в Париже

Обвинение ей было предъявлено 13 октября

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Гражданка Китая, подозреваемая в краже золотых слитков из Национального музея естественной истории в Париже (MNHN), заключена под стражу. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Беко.

Обвинение ей было предъявлено 13 октября. Она была задержана в Барселоне 30 сентября на основании европейского ордера на арест, говорится в заявлении парижского прокурора, выдержки из которого приводит Agence France-Presse.

Ранее портал Actu17 со ссылкой на источники сообщил, что грабители смогли унести шесть золотых слитков. Ущерб оценивался в €600 тыс. В августе радиостанция France Info сообщала, что MNHN подвергся масштабной кибератаке, которая продолжалась несколько недель. Отмечалось, что в связи с этим были недоступны "онлайн-инструменты, необходимые для исследований, экспертизы, нормального функционирования библиотек и консультационной деятельности по коллекциям".

Национальный музей естественной истории входит в состав крупного научно-исследовательского центра, который включает в себя несколько музеев, лабораторий, библиотек и парков, в том числе Ботанический сад и Венсенский зоопарк в Париже.