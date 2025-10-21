В США задержали еще двоих по делу о нападении на сотрудника администрации Трампа

Подсудимым вменяется также умышленное нанесение телесных повреждений и угон автомобиля

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Двое подозреваемых по делу о нападении в Вашингтоне на 19-летнего сотрудника американской администрации Эдварда Користина задержаны, им предъявлены обвинения. Об этом заявила генпрокурор округа Колумбия Жанин Пирро.

"Лоренсу Коттон-Пауэллу, чей возраст 19 лет, и Энтони Тейлору, чей возраст 18 лет, предъявлены обвинения в разбойном нападении", - сказала генпрокурор в ходе пресс конференции.

Как пишет издание Politico, заседание суда прошло в понедельник, подсудимым вменяется также умышленное нанесение телесных повреждений и угон автомобиля. Кроме того, они обвиняются в еще одном разбойном нападении, которое произошло за несколько минут до ограбления Користина в нескольких кварталах от места происшествия. Обвиняемые своей вины пока не признали.

Ранее суд в Вашингтоне приговорил двух несовершеннолетних, обвиненных в нападении на Користина, к условным срокам, что вызвало резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа.

6 августа группа из десяти подростков избила и обокрала 19-летнего сотрудника Службы социального обеспечения Эдварда Користина, который ранее был помощником предпринимателя Илона Маска, курировавшего деятельность ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE). Двое из десяти нарушителей порядка были задержаны на месте. В связи с произошедшим Трамп заявил, что преступность в городе вышла из-под контроля, а участники подростковых банд нападают, грабят и калечат прохожих, "зная, что немедленно будут освобождены". 12 августа власти США мобилизовали 800 бойцов Национальной гвардии для обеспечения общественного порядка в американской столице.