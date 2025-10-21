В Ростовской области при атаке БПЛА повреждены четыре многоквартирных дома

Из-за повреждения трансформаторной подстанции в хуторе Недвиговка Мясниковского района остаются без электроэнергии около 3 тыс. жителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Четыре многоквартирных, три частных дома и другие объекты получили повреждения в Ростовской области в результате атаки Вооруженных сил Украины с применением БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По предварительным данным, в городах и районах Дона повреждено четыре многоквартирных жилых дома, три частных жилых дома, здание частного медицинского центра, трансформаторная подстанция, пять торговых павильонов, 25 легковых автомобилей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что из-за повреждения трансформаторной подстанции в хуторе Недвиговка Мясниковского района остаются без электроэнергии около 3 тыс. жителей. В поселке Вороново Целинского района повреждена газораспределительная труба. От газоснабжения отключены 42 частных дома. К аварийно-восстановительным работам специалисты приступят после обследования саперными группами мест атаки.

В ночь с 20 на 21 октября в Ростовской области была отражена массированная воздушная атака. БПЛА были уничтожены и подавлены в 16 городах и районах области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в результате атаки ранения получили два жителя частного дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Одному из них, несовершеннолетнему, оказана первая медицинская помощь на месте, второй пострадавший госпитализирован в ростовскую БСМП.