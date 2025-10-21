В РФ изъяли sim-боксы, с которых мошенники совершали до 20 млн звонков в сутки

Кроме того, изъято более 500 тыс. sim-карт

ДУШАНБЕ, 21 октября. /ТАСС/. Российские правоохранители изъяли более 2 тыс. sim-боксов, позволявших мошенникам совершать до 20 млн звонков в сутки. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан, выступая с докладом о российском опыте борьбы с киберпреступностью на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран СНГ.

"Изъято свыше 2 тыс. sim-боксов и более 500 тыс. sim-карт, с помощью которых совершалось до 20 млн мошеннических атак в сутки", - отметил генпрокурор.