Вулкан Семеру за день извергался шесть раз

Пепел достиг высоты 4,4 км

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Шесть извержений вулкана Семеру, расположенного на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии, зафиксировано за день. Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

По имеющимся данным, пепел поднялся на высоту 700 метров над кратером вулкана, или 4 376 метров над уровнем моря. Отмечается, что пепел распространяется в южном направлении. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии призвали жителей региона соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 3 км из-за опасности выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 метров над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.