По подозрению в похищении человека задержали трех жителей Махачкалы

Их также подозревают в вымогательстве

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане по делу о похищении человека и вымогательстве задержали троих жителей Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.

"Следственным отделом по Кировскому району Махачкалы СУ СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, в крупном размере). […] В результате проведенных оперативных мероприятий все подозреваемые были задержаны", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2025 года трое жителей республики, действуя группой лиц по предварительному сговору, обманом заманили ранее им незнакомого мужчину в квартиру в Махачкале, где применили к нему физическую силу и удерживали против воли. В дальнейшем подозреваемые потребовали у потерпевшего 1 миллион рублей за нераспространение сведений, порочащих его честь и достоинство.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.