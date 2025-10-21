В Ижевске экс-полицейского осудили за передачу персональных данных

С 2020 по 2023 год мужчина передавал информацию своему знакомому, который использовал ее в личных целях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ижевску к трем годам условно за превышение полномочий и незаконную передачу персональных данных. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

"Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 37-летнего бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Ижевску, признанного судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказано в сообщении.

Следствие и суд установили, что с 2020 по 2023 год фигурант незаконно извлек персональные данные четырех человек из банка данных МВД и передал их своему знакомому, который попросил об этом, а затем использовал в личных целях.

Индустриальный районный суд Ижевска приговорил экс-полицейского к трем годам лишения свободы условно и лишил права занимать должности на госслужбе на два года.