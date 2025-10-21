В Венгрии произошел пожар на НПЗ, работающем на российской нефти

Работа предприятия может быть приостановлена

БУДАПЕШТ, 21 октября. /ТАСС/. Сильный пожар произошел минувшей ночью на крупнейшем в Венгрии нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в Сазхаломбатте (область Пешт), находящемся примерно в 30 км к югу от Будапешта на берегу Дуная. Как сообщила со ссылкой на представителей местных властей газета Magyar Nemzet, работа предприятия, использующего в основном российскую нефть, может быть приостановлена.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что утром провел консультации в связи с пожаром на Дунайском НПЗ с руководством MOL и министром внутренних дел Шандором Пинтером. "Венгрия надежно снабжена топливом, - заверил глава правительства. - Обстоятельства пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте будут тщательно расследованы".

В свою очередь MOL отметила, что пожар затронул производство на заводе, но нехватки топлива не будет. "В предстоящий период мы сосредоточимся на внутренних поставках, а также рассмотрим возможность использования стратегических запасов. Однако пока неясно, когда будет принято решение по этому вопросу и в какой степени может возникнуть необходимость в их использовании", - сообщила компания.

Ранее руководитель MOL Жолт Хернади заявлял, что в Венгрии есть стратегические запасы нефти примерно на 30 дней и запасы топлива на 45 дней. Дунайский НПЗ в Сазхаломбатте был спроектирован под использование российского сырья, но в последние три года в связи с санкциями Евросоюза против России приступил к постепенному переходу на другие сорта нефти. Венгрия продолжает получать нефть из РФ по южной ветке трубопровода "Дружба".

Мэр Сазхаломбатты Михай Везер сообщил, что пожар удалось локализовать, но его тушение на территории завода продолжается. Первой вступила в борьбу с огнем пожарная служба MOL, а затем ей на помощь прибыли пожарные команды из близлежащих городов, в том числе Будапешта. По свидетельству очевидцев, пламя и сильный дым были видны за несколько километров от Сазхаломбатты. Опасности для города и близлежащих населенных пунктов они не представляли. Никто из людей не пострадал.