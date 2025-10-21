В Югре мужчина застрелил сборщика шишек, перепутав его с медведем

От огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший умер на месте

© Сергей Булкин/ ТАСС, архив

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который подозревается в убийстве в лесу собиравшего шишки мужчины, которого он принял за медведя. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Югре.

"Няганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении 33-летнего жителя Сургутского района Югры", - сказано в сообщении.

По версии следствия, накануне подозреваемый в лесу в Октябрьском районе Югры собирал кедровые шишки. С мужчиной была его собака, при себе у него было заряженное охотничье ружье. Около 17:00, в условиях сумерек, собака стала вести себя агрессивно и лаять, после чего мужчина выстрелил в сторону леса, предположив, что там находится медведь. При этом в реальности в зоне выстрела на расстоянии около 120 метров находился другой сборщик шишек - 35-летний мужчина. От полученного огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший умер на месте происшествия.