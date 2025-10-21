ТАСС: по делу о хищении 75 млн рублей у Митрошиной задержали адвоката

Против адвоката Алисы Волховой и аудитора Ольги Гольцевой завели дело о мошенничестве в особо крупном размере

Александра Митрошина © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Адвокат Алиса Волхова и аудитор Ольга Гольцева задержаны по делу о мошенничестве на 75 млн рублей. От их действий пострадала блогер Александра Митрошина, которая обвиняется в отмывании денег. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Волхова и Гольцева задержаны, в отношении них возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обвиняемые обещали Митрошиной за деньги вычеркнуть ее из черных списков администрации президента, которых в действительности нет.

По версии следствия, деньги поступали на счет ИП Волховой, цель которого заявлена как предоставление услуг медиации.

Адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов подтвердил ТАСС задержание бывших адвоката и аудитора блогера, но от дальнейших комментариев отказался, ссылаясь на вопросы адвокатской этики.

Митрошина обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Ее задержали на территории Краснодарского края и доставили в Москву. Она находится под домашним арестом. Ранее в отношении нее было возбуждено дело о неуплате налогов, но позже его прекратили в связи с погашением части долга.