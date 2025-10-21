В Петрозаводске задержали открывшего стрельбу из охотничьего ружья мужчину

По предварительным данным, в одном из дворов в ходе конфликта он дважды выстрелил в оппонента и скрылся на автомобиле

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 октября. /ТАСС/. Полицейские в Петрозаводске задержали мужчину, который, по предварительным данным, дважды выстрелил в оппонента из охотничьего ружья и скрылся на автомобиле, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

"Предварительно полицейскими установлено, что в одном из дворов в ходе конфликта неизвестный дважды выстрелил в оппонента и скрылся на автомобиле. По имеющейся информации, выстрелы были произведены из охотничьего ружья", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о случившемся поступило в 11:40 мск. Стрелявшего задержали по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы. На месте инцидента работают медики и сотрудники полиции.