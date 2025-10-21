В Астраханской области ликвидировали открытое горение на складе

Для тушения был направлен пожарный поезд

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Астраханской области, где ранее огонь охватил 12 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

"В 13:40 (12:40 мск - прим. ТАСС) на пожаре [объявлена] ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Возгорание на складе в поселке Трусово Астраханской области возникло в ночь на 21 октября. Прибывшие на место спасатели зафиксировали горение на площади 10 тыс. кв. м. Позднее площадь пожара увеличилась до 12 тыс. кв. м. Для тушения на место был направлен пожарный поезд. В 07:28 мск пожарные локализовали возгорание. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.