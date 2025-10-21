На Новорижском шоссе в Москве произошло ДТП с несколькими машинами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Движение на Новорижском шоссе в Москве осложнено из-за ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Новорижском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.