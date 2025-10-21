В Крыму саперы МЧС обезвредили 26 боеприпасов времен ВОВ

Они находились на затонувшем судне

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Специалисты МЧС России обезвредили 26 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых с затонувшего в Азовском море судна. Об этом сообщает МЧС РФ.

"В Республике Крым рыбаки обнаружили ВОП (взрывоопасные предметы) в акватории бухты Булганак. Инженеры-пиротехники специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым обследовали дно и идентифицировали 26 боеприпасов: 12 минометных мин, 10 артиллерийских снарядов и 4 ручные гранаты", - сказали в ведомстве.

Боеприпасы находились на затонувшем судне и сохранили взрыватели, следовательно, представляли опасность. Было принято решение об уничтожении боеприпасов на месте. Была проведена эвакуация местных жителей и рыбаков.

"Благодаря профессиональным действиям специалистов МЧС России взрывоопасные предметы ликвидировали без ущерба для населения и инфраструктуры", - уточнили в МЧС.