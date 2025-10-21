Суд отказался рассматривать иск юриста Трещева к Пугачевой на 1,4 млрд рублей

Это уже четвертый подобный иск

Редакция сайта ТАСС

Алла Пугачева © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Одинцовский суд Москвы отказался рассматривать очередной иск ветерана войны в Афганистане юриста Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отказался рассматривать иск Трещева в связи с тем, что данное дело неподсудно Одинцовскому городскому суду", - сообщили агентству.

Это уже четвертый подобный иск, который суды отказались рассматривать.

Ранее Тверской, Пресненский и Савеловский суды Москвы отказывались рассматривать исковое заявление Трещева по различным формальным основаниям. Трещев просил суды признать сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны, обязать ответчика выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.

В своем заявлении истец указал, что в недавнем видеоинтервью, размещенном в интернете, ответчик допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации, при этом Алла Пугачева восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ.