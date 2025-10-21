Реклама на ТАСС
Венгерская MOL объяснила пожар на заводе, работающем на нефти из России

Представители компании сообщили, что нет никаких признаков того, что "имело место внешнее воздействие"
11:04

БУДАПЕШТ, 21 октября. /ТАСС/. Сильный пожар на Дунайском НПЗ в Венгрии, работающем на российской нефти, произошел не из-за теракта, взрыва или какого-то целенаправленного внешнего воздействия. Об этом заявили представители компании MOL, которой принадлежит крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Сазхаломбатте в 30 км к югу от Будапешта.

"Мы не зафиксировали взрыва. <…> Проверка продолжается, но, согласно нашей текущей информации, нет никаких признаков того, что имело место внешнее воздействие", - сообщил на пресс-конференции в Будапеште директор по производству MOL Group Кристиан Пулай. Он пояснил, что громкий хлопок, который слышали находившиеся поблизости люди, произошел в результате возгорания газовой смеси.

В свою очередь пресс-секретарь компании Пирошка Бакош предложила "прекратить спекуляции" относительно того, что инцидент в Сазхаломбатте, произошедший минувшей ночью, мог быть вызван какой-то диверсией.

Представители MOL также сообщили, что во время пожара никто не пострадал, огонь локализован, тушение пожара завершается. "Снабжение Венгрии топливом гарантировано. На такие случаи у нас есть протоколы, которые позволяют отдавать приоритет внутренним поставкам, используя либо наши собственные коммерческие запасы, либо стратегические запасы страны", - сказал Пулай.

Он уточнил, что пожар произошел в подразделении НПЗ, где осуществляется первичная обработка сырой нефти, ее разделение на части и направление на дальнейшую переработку в другие цеха. На территории комплекса в Сазхаломбатте действуют три такие предприятия, и то, на котором произошел пожар, сейчас остановлено. Два других продолжают работать, поэтому не исключено, что в целом НПЗ какое-то время будет действовать на две трети своей мощности.

Ранее руководитель MOL Жолт Хернади заявлял, что в Венгрии есть стратегические запасы нефти примерно на 30 дней и запасы топлива на 45 дней. Дунайский НПЗ в Сазхаломбатте был спроектирован под использование российского сырья, но в последние три года в связи с санкциями Евросоюза против РФ приступил к постепенному переходу на другие сорта нефти. Венгрия продолжает получать нефть из России по южной ветке трубопровода "Дружба". 

