На Херсонщине из-за атаки украинского БПЛА ранен мирный житель

Ему оказана медицинская помощь

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 21 октября. /ТАСС/. Житель Новой Каховки Херсонской области получил минно-взрывную травму из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил и.о. главы городского округа Владимир Оганесов.

"В результате атаки беспилотного летательного аппарата на территорию города Новая Каховка пострадал местный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму. В настоящий момент ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.

Ранее Оганесов сообщил, что в результате обстрела ВСУ микрорайона Центральная Основа в Новой Каховке погиб мирный житель, еще один получил многочисленные ранения.