ТАСС: задержанного по делу о покушении на жену бизнесмена Шевырева отпустили

Суд ранее продлевал ему задержание

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Бизнесмен Иван Шевырев, ранее задержанный по делу о покушении на его жену Ирину Шевыреву, отпущен. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Срок задержания истек, он отпущен" - сказал собеседник агентства, не уточнив его статус в деле. Ранее суд продлевал задержание Ивана Шевырева по данному делу на 72 часа.

По данным следствия, 14 октября мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, нанес 34-летней женщине несколько ударов ножом в шею. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что пострадавшей оказалась жена бизнесмена Ивана Шевырева, бизнес которого связан с дорожной сферой.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что предполагаемыми организаторами нападения оказались двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Кроме того, были задержаны двое пособников, оказывавших содействие в приготовлении нападения. Как выяснилось, предполагаемый исполнитель преступления - 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья Рифат Султанов. Он попытался скрыться от следствия на территории Республики Таджикистан.

Ранее суд арестовал одного из подозреваемых в организации нападении на женщину - Бурихона Хамидова. Мера пресечения в виде заключения под стражу также избрана в отношении руководителя службы безопасности фирмы "Волга-автодор" Андрея Черкасина, его подчиненный Булат Галлямов помещен под домашний арест.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Рифата Султанова экстрадировали в Россию и поместили в СИЗО. Хамидов, Галлямов и Султанов признали вину в совершении преступления. Также суд арестовал по этому делу отца Ивана Шевырева - заместителя директора фирмы "Волга-автодор" Станислава Шевырева.