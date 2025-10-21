Экс-главу ГКУ Поморья обвинили в злоупотреблении полномочиями

Обвиняемый необоснованно согласовал приобретение подрядной организацией ООО "Белый дом" аэролодки "Север 750К" стоимостью 10 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 21 октября. /ТАСС/. Бывший руководитель ГКУ Архангельской области "Главное управление капитального строительства" обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО). Ущерб в 10 млн рублей нанесен при строительстве больницы на Соловках.

"Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя ГКУ Архангельской области "Главное управление капитального строительства", обвиняемого по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - указано в сообщении.

Установлено, что в марте 2021 года при исполнении государственного контракта на строительство больницы в поселке Соловецкий обвиняемый необоснованно согласовал приобретение подрядной организацией ООО "Белый дом" аэролодки "Север 750К" стоимостью 10 млн рублей. Она не была предусмотрена контрактом и по своим техническим характеристикам не могла обеспечить его исполнение в части перевозки грузов и пассажиров по Белому морю.

В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, Архангельской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере.