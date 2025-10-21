На Урале арестовали стрелявшего в клиента из пистолета таксиста

Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу водителю такси, стрелявшему из пистолета в клиента, которого он отказался везти. Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

"По версии следствия, 18 октября <…> обвиняемый, оказывая услуги в качестве таксиста, выстрелил из пистолета не менее четырех раз в область грудной клетки клиента, которого отказался везти. Своими действиями он причинил потерпевшему повреждения, которые расценены как повлекшие тяжкий вред здоровью. <…> Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 19 декабря включительно", - говорится в сообщении.

Органами следствия он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Поскольку мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, он может совершить попытку скрыться от органов предварительного следствия и суда, принять меры к сокрытию доказательств, чем воспрепятствовать расследованию уголовного дела.