В Стамбуле вынесли приговор по резонансному делу об убийстве подростка

Двух злоумышленников приговорили к 24 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 21 октября. /ТАСС/. Стамбульский суд вынес приговор по делу об убийстве 15-летнего Маттиа Мингуцци, приговорив двух обвиненных в совершении преступления несовершеннолетних к 24 годам лишения свободы. Два фигуранта дела оправданы, сообщил телеканал NTV.

Преступление было совершено 24 января на рынке в районе Кадыкей в азиатской части Стамбула. Виновными в умышленном убийстве признаны двое подростков в возрасте 15 и 16 лет. Один из них совершил нападение на Мингуцци после словесной перепалки, нанес ему пять ножевых ранений, другой наносил удары ногами, когда он лежал на земле. Врачи 15 дней боролись за жизнь мальчика. Видео инцидента, распространенное в соцсетях, вызвало широкий общественный резонанс.

Память Мингуцци на концерте в Стамбуле в июне почтила американская рок-группа Guns N' Roses песней Knockin' on Heaven's Door ("Стучусь в двери рая"). Мальчик хотел побывать на ее выступлении, напоминают местные СМИ.

Мингуцци был сыном итальянского шеф-повара и турецкой виолончелистки.