На Украине военный профсоюз призвал прекратить силовую мобилизацию

Организация подчеркнула, что осуждает любые проявления насилия

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Тернопольский областной профсоюз участников боевых действий и военнослужащих осудил практику силовой мобилизации, которую повсеместно применяют на Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), буквально хватая мужчин призывного возраста в общественных местах и принудительно доставляя их в военкомат.

"Мы призываем немедленно прекратить практику силового принуждения к мобилизации, провести служебные проверки действий должностных лиц ТЦК в случаях применения насилия", - говорится в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) профсоюза.

В профсоюзе подчеркнули, что осуждают "любые проявления насилия, унижение достоинства и незаконное лишение свободы граждан со стороны представителей военных формирований или лиц, уполномоченных на выполнение мобилизационных задач", а также обратили внимание, что действия полиции, которая игнорирует подобные факты, вызывают обеспокоенность.

В последнее время тема принудительной мобилизации стала особенно актуальна на Украине. В местных соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Характерно, что прохожие, как правило, стараются помочь мужчинам, которых задерживают на улицах сотрудники ТЦК. В обществе давно появился термин "бусификация", которым обозначают действия военкомов, буквально запихивающих людей в свои микроавтобусы и увозящих в неизвестном направлении, а самих сотрудников ТЦК нередко называют "людоловами".

Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах, что иногда приводит к гибели потерпевших. Массовые нарушения со стороны сотрудников ТЦК признал уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, который был вынужден констатировать, что насилие в военкоматах приобрело системный характер.