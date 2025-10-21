Румыния обвинила Россию в попытке поджечь офис руками украинцев

Поджог намеревались совершить в офисе украинской курьерской компании NOVA POST в Бухаресте, заявила румынская служба информации

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 21 октября. /ТАСС/. Румынская служба информации (РСИ, госбезопасность) объявила, что предотвратила поджог офиса курьерской компании украинскими гражданами. При этом в организации этой операции Бухарест обвинил Россию.

Как отмечается в сообщении на сайте спецслужбы, она "в сотрудничестве с национальными и зарубежными партнерами предотвратила совершение новой операции саботажа на национальной территории с участием двух украинских граждан, непосредственно координировавшихся представителями российских секретных служб, целью которых было уничтожение путем поджога офиса [украинской курьерской] компании NOVA POST в Бухаресте".

По версии РСИ, два украинца 14-15 октября прибыли в Румынию из Польши и оставили в офисе компании два пакета с замаскированными дистанционно управляемыми зажигательными устройствами. В сообщении отмечается, что акт саботажа был предотвращен, однако не упоминается о задержании украинцев.

Как утверждает спецслужба, полученные ею данные "подтверждают принадлежность двух украинских граждан к широкой сети диверсантов в европейских странах, контролируемой российскими секретными службами". Никаких доказательств в пользу этой версии в сообщении РСИ не приводится.

Последние годы власти стран ЕС регулярно заявляют о причастности РФ к различным ЧП на своей территории. В апреле 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал склонность "во всем, всегда и везде винить Россию и списывать все на Россию". Он назвал это "общим заболеванием".