В Ярославской области осудили курьеров мошенников за хищение 7 млн рублей

Они приезжали по указанным кураторами адресам и получали от пенсионеров деньги

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Суд в Ярославле приговорил трех курьеров мошенников, похитивших у пенсионеров более 7 млн рублей, на сроки от четырех лет трех месяцев до семи лет заключения в колонии. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

"Дзержинским районным судом Ярославля постановлен обвинительный приговор в отношении Реутова Владимира, Мочалова Алексея, Асанова Жыргалбека, исполнявших роль курьеров в составе организованной группы телефонных мошенников. <…> Всего подсудимыми совершено 17 эпизодов мошенничества, общий ущерб от преступных действий составил свыше 7 млн рублей. Пожилые жители Ярославля и Ярославского района передавали курьерам суммы от 50 тыс. до 1 млн 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Преступления были совершены в Ярославле в январе и феврале 2023 года. Все курьеры приехали в Ярославскую область из других регионов. Неизвестные звонили пожилым людям и сообщали ложную информацию о том, что их близкий родственник совершил правонарушение и для оказания помощи ему срочно требуются деньги. Также мошенники предупреждали о несанкционированной попытке снятия денег с банковских счетов потерпевших с помощью поддельной доверенности и перевода средств на иные счета.

Курьеры прибывали по указанным кураторами адресам и получали от пенсионеров деньги. Для убедительности мошенники передавали подложные документы. Похищенные деньги переводили на счета кураторов, часть оставляли себе в качестве вознаграждения.

Суд приговорил Реутова к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Мочалова к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Асанова к четырем годам трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Судом полностью удовлетворены гражданские иски четырех потерпевших о возмещении ущерба на общую сумму 3,5 млн рублей. Исковые требования остальных потерпевших будут рассмотрены в рамках гражданского судопроизводства.