Жителя Брянской области осудили на три года за призывы к терроризму

Приговор вступил в законную силу

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 21 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд признал жителя Брянской области виновным в публичных призывах к террористической деятельности и назначил ему три года колонии общего режима. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону.

"За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности осужден житель Брянской области. <...> Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с отбыванием в колонии общего режима, а также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и каналов сети Интернет сроком на два года", - сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина признан виновным в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Как отметили в пресс-службе, житель региона умышленно разместил в одной из социальных сетей комментарий, содержащий публичные призывы к осуществлению террористической деятельности путем совершения насильственных действий, направленных на свержение власти в РФ вооруженным способом. Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ возбудил и расследовал следственный отдел УФСБ России по Брянской области. В пресс-службе управления добавили, что приговор уже вступил в законную силу.