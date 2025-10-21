Финансировавшего ВСУ калининградца осудили на 15 лет

Мужчина переводил деньги на банковские карты участников террористической организации

КАЛИНИНГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Жителя Калининграда признали виновным в государственной измене и финансировании терроризма и приговорили к 15 годам лишения свободы, четыре из которых он должен провести в тюрьме. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Прокуратура Калининградской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего калининградца. Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), ст. 275 УК РФ (государственная измена). <…> Балтийский флотский военный суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры области приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы, из которых первые 4 года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - сказано в сообщении.

В суде установлено, что в январе и феврале 2024 года мужчина переводил деньги на банковские карты участников террористической организации, осознавая, что средства пойдут на незаконные цели. Кроме того, с сентября 2022 года по февраль 2024 года он оказывал финансовую помощь вооруженным формированиям Украины путем переводов цифровой валюты.

Денежные средства, направленные иностранному государству, конфискованы в доход Российской Федерации, добавили в областной прокуратуре.