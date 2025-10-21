В Баксане около 500 жителей остались без тепла из-за аварии

Под отключение попали несколько многоквартирных домов и две школы

НАЛЬЧИК, 21 октября. /ТАСС/. В городе Баксане в Кабардино-Балкарии порядка 500 жителей и социальные объекты, в том числе две школы, остались без тепла из-за аварии на теплотрассе, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Под отключение попали несколько многоквартирных домов по пр. Ленина. Это около 500 жителей, плюс две школы, где обучаются около 1,5 тыс. детей, где также прервана подача тепла", - сообщили ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, без коммуникации остаются здания Сбербанка, почты, "Ростелекома", военкомата.

В администрации города Баксана рассказали, что предположительно подачу тепла восстановят 22 октября. Ведутся аварийные работы.