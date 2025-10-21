В Орловской области вновь объявили опасность атаки БПЛА

В регионе также ввели режим авиационной опасности

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 21 октября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили второй раз с начала суток.

"Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

В первый раз угроза беспилотников действовала на территории региона с 08:56 до 12:41 мск.

В регионе также второй раз с начала суток объявили авиационную опасность.

"Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (16:57 мск) - добавлена информация об авиационной опасности.