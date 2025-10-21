В Тюменской области изъяли более 2 тыс. единиц техники для майнинга

Ущерб энергетической инфраструктуре региона оценили более чем 60 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Тюменские следователи изъяли более 2 тыс. единиц техники и иного компьютерного оборудования в ходе обыска нелегальных майнинг-ферм в Нижнетавдинском районе Тюменской области, которые нанесли ущерб энергетической инфраструктуре региона в размере более чем 60 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.

"В результате проведенных мероприятий изъято около 2 000 единиц техники, средства связи, документы, представляющие интерес для следствия, а также компьютерная техника", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что с января по сентябрь 2025 года двое жителей Тюмени, вступившие в сговор с сотрудником электросетевой компании, незаконно установили четыре майнинг-фермы. Это стало причиной увеличенного энергопотребления и нанесло более 60 млн рублей ущерба. "В зависимости от роли каждого они обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (организация и превышение должностных полномочий, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из корыстной заинтересованности)", - добавили в сообщении.

Уточняется, что преступление выявили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области.