В Белгороде осудили виновника ДТП, в котором погибли медики

Водителю назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет

КУРСК, 21 октября. /ТАСС/. Курский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии общего режима водителя BMW X7, виновного в ДТП с каретой скорой помощи, в котором погибли два медика и еще четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Гаджимурадову Р. Н. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС сроком на 3 года", - написали в пресс-службе, добавив, что в пользу восьми потерпевших суд взыскал по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщали, что 7 февраля около 01:50 мск 31-летний водитель, управляя автомобилем BMW Х7, на пересечении проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате аварии погибли двое фельдшеров 38 и 45 лет, кроме того, с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения были доставлены оба водителя, а также два пассажира автомобиля BMW.

Согласно материалам дела, водитель BMW Х7 Рамазан Гаджимурадов проехал перекресток со скоростью более 140 км/ ч. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" и "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). "Приговор может быть обжалован", - добавили в пресс-службе суда.