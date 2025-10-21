На Херсонщине мирный житель погиб из-за атак ВСУ

Ранения получили пять человек

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 21 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины на населенные пункты Херсонской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погиб один человек, пять получили ранения. В Новой Каховке обстрелы противника привели к гибели женщины 1959 года рождения. Пострадали четыре мирных жителя. Один человек госпитализирован в Каховскую ЦРБ, остальные получили медпомощь на месте. В селе Виноградово Алешкинского округа ранен мужчина. Его доставили в местную больницу", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что украинские военные также обстреляли Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Кардашинку, Князе-Григоровку, Корсунку, Малую Лепетиху, Старую Збурьевку и Таврийск.