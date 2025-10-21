В Орле назначили принудительные работы матери двух погибших при пожаре детей

В доход государства удержат 10% ее заработной платы

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 21 октября. /ТАСС/. Орловский районный суд назначил принудительные работы на срок 3,5 года многодетной матери, оставившей пятерых детей без присмотра в доме, где случился пожар. В результате ЧП погибли двое детей в возрасте двух и трех лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд вынес приговор по уголовному делу о гибели при пожаре двух малолетних детей. <...> Судом виновной назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% [заработной платы] в доход государства", - сказано в сообщении.

Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству).

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Орловской области, 18 мая 2025 года женщина находилась в жилом доме в деревне Тайное Орловского муниципального округа вместе с пятерыми несовершеннолетними детьми, затем покинула жилье, оставив детей без присмотра. Отмечено, что обогреватель перешел в аварийный режим работы, из-за чего загорелись предметы интерьера. "Пожар от источника открытого огня охватил весь дом и стал причиной гибели двоих малолетних детей", - добавили в пресс-службе.