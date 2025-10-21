В Грузии задержали еще 14 участников акций в рамках нового закона о протестах

Из 42 идентифицированных лиц, нарушивших закон, часть задержали

ТБИЛИСИ, 21 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Тбилиси за последние два дня еще 14 участников немногочисленных акций протеста, нарушивших новый закон о запрете перекрытия дороги. Об этом сообщил на брифинге глава департамента полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

"Сотрудники МВД за последние два дня за нарушение правил собраний и манифестаций, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях, задержали 14 человек", - сообщил Сирадзе.

Также, как отметил Сирадзе, за последние три дня было выявлено 53 случая нарушения закона на акциях протеста. Из 42 идентифицированных лиц, нарушивших закон, часть уже задержана. Сирадзе также напомнил, что по новому закону, в случае повторного нарушения, задержанным будет грозить уголовная ответственность.

Парламент Грузии 16 октября принял поправки к административному и уголовному кодексам. Теперь участнику акции протеста, которая умещается в отведенной для пешеходов зоне, за перекрытие проезжей части дороги положен арест сроком на 15 дней. Аналогичное наказание предусмотрено, если демонстрант скрывает лицо под маской, имеет при себе слезоточивые или отравляющие вещества. В случае неподчинения требованиям МВД прекратить акцию, при наличии оружия или пиротехники предусматривается арест на 60 суток. Повторное нарушение влечет за собой лишение свободы сроком на один год. Как заявляли власти, новый закон нацелен в первую очередь на борьбу с протестующими, которые ежедневно вечером перекрывают центральный проспект при том, что акции немногочисленны.

Несмотря на принятый закон, перед зданием парламента продолжают ежедневно проводиться акции протеста, несколько десятков человек, как и раньше, перекрывают проспект Руставели. В отношении некоторых из них полиция на месте составляет протокол о правонарушении. 19 октября МВД также сообщило о задержании 14 человек. Некоторых из них суд уже приговорил к нескольким дням административного ареста.