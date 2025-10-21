В Карелии после гибели мужчины от огнестрельного ранения завели дело

Мужчина умер на месте происшествия от полученных ран

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту гибели 46-летнего мужчины от огнестрельного ранения в Петрозаводске. 70-летний знакомый дважды выстрелил в него из ружья на почве личной неприязни, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"По данному факту следователями следственного отдела по городу Петрозаводску СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, конфликт произошел вблизи дома на улице Речной. Мужчина умер на месте происшествия от полученных ран, спасти его не удалось.

Стрелявшего нашли в кратчайшие сроки. Он задержан сотрудниками полиции и доставлен в следственный отдел для проведения первоначальных следственных действий.