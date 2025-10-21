Жителя Марий Эл осудили пожизненно за убийство сожительницы и двоих детей

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Суд признал жителя города Звенигово в Марий Эл виновным в убийстве с особой жестокостью своей сожительницы и двоих малолетних детей и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пожизненный срок. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

"Следствием и судом установлено, что днем 21 января 2025 года между осужденным, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта в присутствии малолетних детей мужчина нанес женщине множество ножевых ранений в область грудной клетки. Желая избавиться от очевидцев, он также нанес ножевые ранения детям. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

После мужчина похитил 50 тысяч рублей, телефон и банковские карты погибшей. В течение последующих двух дней он использовал похищенные карты для ставок в онлайн-казино, бесконтактных покупок и денежных переводов.

Согласно выводам проведенной в отношении осужденного комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, он признан вменяемым. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.