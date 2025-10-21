Дело о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону поступило в суд

Речь идет о подготовке террористического акта в 2024 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону в День народного единства в 2024 году поступило в Южный окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"В Южный окружной военный суд поступило уголовное дело. В июле 2024 года Папенко Д.Ф., находясь в камере СИЗО, предложил гражданам Украины Макаренко В.А. и Синченко Г.А. совместное участие в преступной деятельности, с чем они согласились. Террористический акт в СИЗО Папенко Д.Ф. был запланирован на 4 ноября 2024 года - в День народного единства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении Папенко, Макаренко и Синченко возбудили дела о подготовке теракта, Синченко также вменяют вербовку.