Начальника управления нижегородской Росгвардии задержали по делу о взятке

Вторым фигурантом стал начальник одного из отделов вневедомственной охраны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела в отношении начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области и главы одного из его отделов. Фигурантов задержали, им предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете РФ.

"Возбуждены уголовные дела в отношении начальника управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и начальника одного из отделов вневедомственной охраны, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По информации следователей, в 2024-2025 годах злоумышленники получили от представителя фирмы по производству охранно-пожарной сигнализации более 2 млн рублей. Взятка предназначалась для проведения внеплановых проверок частных охранных организаций и выявления там нарушений. Представителей организаций принуждали заключить контракт с аффилированными взяткодателем компаниями на закупку и монтаж необходимого оборудования.

Сейчас фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовные дела возбудили по материалам УФСБ России по Нижегородской области.