Экс-глава "Укрэнерго" подтвердил проведение у него обысков сотрудниками ГБР

Владимир Кудрицкий отметил, что никаких обвинений ему не предъявляли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Бывший председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подтвердил, что детективы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины проводили у него обыски.

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что ГБР проводит обыски у Кудрицкого и в здании "Укрэнерго", а также в помещениях подрядной организации и других привлеченных к схеме предприятий. Отмечалось, что следственные действия проводятся по факту злоупотребления Кудрицким служебным положением и завладением средствами государственной компании при завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.

В комментарии изданию "Экономическая правда" Кудрицкий рассказал, что никаких обвинений ему не предъявляли, а следственные действия проводились в два этапа. Первый обыск состоялся утром без решения суда, когда его машину остановили полицейские для проверки документов и попросили показать приложение "Резерв плюс" с учетными данными. "Когда я разблокировал телефон, у меня его просто забрали и куда-то побежали. После этого подошли сотрудники ГБР, и телефон уже был у них", - рассказал Кудрицкий, добавив, что позже состоялись следственные действия у него дома, но уже с постановлением суда.

Экс-глава "Укрэнерго" считает, что объявленная правоохранителями версия о хищении средств при вырубке леса никак не соотносится с его деятельностью. "По моему мнению, целью следственных действий было получение доступа к телефону, чтобы почитать мессенджеры. Я заметил, что правоохранители активизируются, когда мне приходится выходить в паблик. Недавно мы анонсировали большой проект с распределенной генерацией, благодаря которому я получил определенное присутствие в медиа", - сказал он.

Об увольнении Кудрицкого с поста главы "Укрэнерго", который он занимал с 2020 года, стало известно 2 сентября 2024 года. После этого подали в отставку два иностранных члена совета директоров "Укрэнерго" Педер Андреасон и Даниель Доббени, которые заявили о нарушении принципов корпоративного управления в компании и принятии решения об увольнении руководителя "без доказательств ненадлежащего управления". Депутат Рады Ярослав Железняк отмечал, что реальной причиной отставки Кудрицкого могло стать желание отдельных лиц в офисе Владимира Зеленского сосредоточить в своих руках все финансовые потоки. В конце сентября 2024 года Кудрицкий, по данным издания "Инсайдер", покидал Украину. Издание полагает, что его отъезд был связан с открытым тогда Национальным антикоррупционным бюро Украины делом о краже из компании 1,4 млрд гривен (около $33,6 млн).