NYT: охранники Лувра отказались выходить на работу после ограбления в музее

Безоружные сотрудники не будут работать, пока не услышат от руководства, что усилили меры безопасности, передает слова лидера профсоюза SUD Сару Абдельхеди газета

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники службы безопасности Лувра отказались 20 октября выходить на работу после произошедшего накануне ограбления музея, сообщила газета The New York Times со ссылкой на лидера профсоюза SUD Сару Абдельхеди.

По ее словам, безоружные сотрудники "были настолько потрясены дерзким ограблением, что отказались работать в понедельник", пока не услышат от руководства, как будут усилены меры безопасности.

Протоколы безопасности Лувра, указала ранее работавшая охранником музея Абдельхеди, в случае проникновения преступников в музей предусматривают эвакуацию посетителей, но не противодействие правонарушителям.

Издание указывает, что с 2014 по 2023 год число сотрудников службы безопасности музея сократилось с 994 до 856.

Ранее прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что 19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в "Галерее Аполлона", они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Проводимый полицией интенсивный розыск преступников пока не дал результатов.