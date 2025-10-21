На Кубани завели дело против убившего овчарку мужчины

Фигуранту грозит срок до трех лет

КРАСНОДАР, 21 октября. /ТАСС/. Мужчина из станицы Новотиторовской Краснодарского края убил овчарку, полицейские возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

"В отношении 25-летнего жителя станицы Новотиторовской, который <...> расправился с овчаркой, возбуждено уголовное дело. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", - говорится в сообщении.

В главке также уточнили, что максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до трех лет.