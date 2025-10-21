В Тамбовской области завели дело о хищении при капремонте детсада

Деньги были выделены в качестве аванса на проведение работ по нацпроекту "Семья"

ТАМБОВ, 21 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении более 9 млн рублей бюджетных средств, выделенных в качестве аванса на капитальный ремонт детского сада по нацпроекту "Семья", возбуждено в Тамбовской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

"В Тамбовской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках реализации нацпроекта "Семья", - сообщили в надзорном органе.

По данным прокуратуры, представитель подрядной организации похитил более 9 млн рублей, которые были перечислены ему в качестве аванса на капитальный ремонт детсада в городе Рассказово в рамках муниципального контракта по нацпроекту "Семья". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.