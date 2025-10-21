Жителя КБР осудили за финансирование террористической организации

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Кабардино-Балкарской Республики Кантемира Гоголадзе к 12 годам лишения свободы за финансирование террористической организации "Исламское государство" (признана террористической организацией, запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"3 и 12 февраля 2023 г. Гоголадзе осуществил перевод части полученных денежных средств на счет участника МТО "ИГ", уведомив знакомого о выполнении его просьбы. Гоголадзе признан виновным и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 30 000 рублей", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, о переводе осужденного попросил его знакомый через свой электронный кошелек, в отношении фигуранта возбудили дело по ч. 5 ст. 33, ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ.