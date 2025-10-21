ТАСС: на юге Москвы из бизнес-центра из-за возгорания эвакуировали людей

Предварительно, никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Возгорание произошло в здании бизнес-центра "Данилов плаза" на юге Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В БЦ "Данилов плаза" на Новоданиловской набережной произошло возгорание на 5-м этаже. Эвакуировано 20 человек", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 8 кв. м, оно было оперативно ликвидировано пожарными. Его причиной стало короткое замыкание. Предварительно, никто не пострадал.