В Макеевке семь жилых домов повреждены при атаке БПЛА ВСУ

В зданиях разрушена кровля, пострадали хозпостройки и ограждения

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Семь жилых домов получили повреждения кровли, остекления и ограждений в результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины по Макеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"Задокументированы повреждения кровли, остекления, хозпостроек, ограждений пяти домов по ул. Тегеранской и двух домов по ул. Крылова", - рассказали в управлении.

Ранее ТАСС в оперативных службах сообщили, что во вторник мирная жительница Макеевки ранена из-за атаки беспилотника.