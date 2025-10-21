В Петербурге завели дело после обвала грунта

Речь идет о просадке дорожного полотна по Первому Муринскому проспекту

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили после провала грунта 20 октября на Муринском проспекте в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

"Следователями следственного отдела по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту просадки и размыва грунта в зоне тоннельного коллектора", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, на улице Харченко между домом №18 и домом №20/29 по Первому Муринскому проспекту начались работы по установке шпунтового ограждения. Такие меры позволят стабилизировать грунт и локализовать просадку.

Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме. Специалисты обеспечены всеми необходимыми ресурсами и техническими средствами, подчеркнули в администрации. Задействовано более 10 единиц спецтехники, в том числе 2 вдавливающие установки для погружения шпунта и кран грузоподъемностью 70 тонн. Движение транспорта по улице Харченко на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта ограничено.

20 октября у дома 29/20 по Первому Муринскому проспекту произошла просадка дорожного полотна в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Было проведено обследование инженерных сетей в зоне провала, отключены инженерные коммуникации. Установлено и развернуто резервное канализационное насосное оборудование для осуществления перекачки сточных вод в обход зоны провала. Организованы работы по устройству обводной линии коллектора.