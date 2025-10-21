RTL: ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн

По данным агентства, оценка произведена самим музеем

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Ущерб от ограбления Лувра, которое произошло 19 октября, оценивается в €88 млн. Об этом прокурор Парижа Лор Беко заявила в эфире радиостанции RTL.

"Ущерб, по оценке директора Лувра, составляет €88 млн, - отметила прокурор. - Сумма впечатляющая, но она никак не сопоставима с ущербом, нанесенным в историческом плане".

По ее словам, грабителям так или иначе не удастся заполучить сопоставимую сумму, "если им придет в голову переплавить украденные украшения".

Беко отметила, что расследование продолжается, в нем принимают участие около 100 следователей. Она подчеркнула, что, хотя в Лувр проникли всего четыре злоумышленника, не исключено, что в деле появятся и другие фигуранты, входившие в их команду и помогавшие в подготовке ограбления.