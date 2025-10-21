В Белгородской области после удара дрона по автомобилю погиб мирный житель

Трагедия произошла в селе Новостроевка-Первая

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 21 октября. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате удара вражеского дрона по автомобилю в селе Новостроевка-Первая Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона.

"В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина. От полученных ранений он скончался до прибытия в больницу", - говорится в сообщении.