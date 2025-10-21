The Nation: не менее 30 человек погибли при инциденте с бензовозом в Нигерии

Местные жители решили похитить содержимое цистерны и стали откачивать его

ХАРАРЕ, 21 октября. /ТАСС/. Как минимум 30 человек погибли и еще около 40 получили ожоги разной степени тяжести в результате инцидента с бензовозом на западе Нигерии. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, бензовоз попал в ДТП на шоссе Агае - Бида в штате Нигер. Местные жители решили похитить содержимое цистерны и стали откачивать его. Произошел взрыв, разлившаяся жидкость загорелась.

Председатель отделения профсоюза водителей бензовозов и газовозов Нигерии Фарук Мохаммед Каво подтвердил факт происшествия. По его данным, только с начала месяца в штате Нигер зафиксировано около 30 подобных инцидентов.