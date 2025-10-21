МККК: среди возвращенных с Украины курян были раненые и больные

Кроме того, вернулись пожилые и дети

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Некоторые жители Курской области, репатриированные из Сумской области, имели ранения и проблемы со здоровьем, среди них также были пожилые и дети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве.

"Среди тех, кто возвращался [из Сум], были и раненые, и больные, и пожилые, и семьи с детьми", - сказали там.

В организации напомнили, что в августе 2024 года в результате вторжения ВСУ в Курскую область и эскалации боевых действий некоторые местные жители оказались в города Сумы (Украина). МККК, получив обращения родных, наладил взаимодействие между своими делегациями в России и на Украине. Сотрудники на украинской стороне начали посещать курян в пунктах временного размещения, оказывая помощь и помогая поддерживать связь с семьями.

Сотрудники комитета в России и на Украине в координации с аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ и своими коллегами в Белоруссии провели ряд операций по репатриации мирных жителей Курской области из Сум. Курян возвращали домой через территорию Белоруссии. Далее их направляли в Курскую область, где им на помощь приходило большое количество неравнодушных людей, представителей властей и Российский Красный Крест.

На сегодняшний день МККК помог вернуть домой 124 жителей Курской области. Как сообщалось 18 октября, представитель МККК проинформировал уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову о том, что вывезенные в украинские Сумы жители Курской области обеспечены всем необходимым. По данным омбудсмена, на сегодняшний день киевский режим удерживает 13 курян, которые были перемещены в Сумы.